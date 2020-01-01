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МногоЦена с завода1 640 руб./м3Склад Москва1 812 руб./м3МногоЦена с завода1 429 руб./м3Склад Москва1 625 руб./м3МногоЦена с завода1 195 руб./м3Склад Москва1 406 руб./м3
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Представительство компании ИЗОРОК | ISOROC в Мокве
Утеплитель Изорок в Москве на условиях дистрибьютора
В Москву и ближайшие к Московской области регионы отгрузка производится с нескольких складов дилеров собственным или заводским транспортом различной вместимостью. Допускается самовывоз утеплителя Изорок с завода в Тамбове нашим дилерам и оптовым клиентам. Есть возможность выбора системы и порядка оплаты - безналичный расчет или наличные по факту доставки. Возможна оплата картой.
Преимущества приобретения ISOROC у дистрибьютора завода
Обратившись в официальное представительство завода ISOROC в Москве, вы будете избавлены от необходимости сравнивать цены на Изорок у разных дилеров. Исходя из адреса вашего объекта, мы предложим оптимальный ИМЕННО ДЛЯ ВАС склад с минимальной стоимостью доставки и нужным ассортиментом.
Можно купить утеплитель с сопутствующими материалами:
- OSB, фанера,
- кровельные и фасадные материалы,
- пароизоляция и гидроизоляционные мембраны.